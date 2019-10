Královna twerku se pyšní nejkrásnějším zadečkem Česka. Tady je návod, jak na něj

Anet Antošová Super.cz

Jak docílit takového pozadí jako má ona? "Jsem tanečnice, sportovec, kompletně používám celé tělo a snažím se ostatní holky přesvědčovat, že to, co tam ony mají, je nádherný a nemusí to měnit. Učím je, jak se zadečkem hýbat," řekla Super.cz Anet, která nám twerk také předvedla.

"Musíte si myslet, že jste Beyoncé (38) a že máte nejlepší zadek. Pak bude vždycky vypadat skvěle," vysvětluje.

"Každé ráno musíte vstát a u zrcadla si říkat, já jsem Beyoncé. A klidně i zpocená po tréninku," dodala tanečnice, která nyní připravuje náročnou chorerografii k velkolepému koncertu k 70. narozeninám Jiřího Korna v 02 Areně, který se uskuteční již 25. září. ■