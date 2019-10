Denisa Dvořáková Super.cz

"Mě sport vždycky bavil, mám ho ráda. Když dlouho neběhám, necvičím, tělo mi dává najevo absťák. Mám ráda jídlo, takže to musím udržet sportem," řekla Super.cz Denisa.

A jak to má se stravou? Je pravda, že modelky ve světě jí vatu, aby nepřibraly? "Nikdy jsem neviděla, že by modelka jedla vatu. Slyšela jsem o tom, ale nepřišla jsem s tím do kontaktu. Přes týden se snažím žít zdravě a o víkendu to lehce pustím. Ale jemně. Nedržím ale diety, to ne," upřesnila Dvořáková.

Žije v Praze, ale často je na cestách. Nyní se chystá na měsíc do Paříže. "Věnuju se tomu naplno, i když mám domov v Praze. Já jsem domácí typ, mně to tak vyhovuje," dodala Denisa. ■