Prozradila své triky, jak být krásná. Foto: Tous (2x)

Danielo, jste jednou z mála modelek své generace, které zvládají bojovat s časem s grácií. Máte nějaký speciální trik na to, jak se starat o pleť?

Nemám, budu se jen opakovat. Správná životospráva, spánek a klid v duši jsou klíčem k tomu, jak nejen dobře vypadat, ale i se dobře cítit. Ta vnitřní pohoda a vyrovnanost je něco, co vám nedá ani botox, ani ten nejdražší krém.

Na sociálních sítích často motivujete své fanoušky do cvičení. Podléháte nějakým novým trendům ve cvičení? Jak se udržujete v kondici?

Ráda zůstávám v obraze, stahuji si různé aplikace a když jsem na cestách, ráda cvičím třeba podle nich. Ale ani to nehrotím, snažím se poslouchat své tělo, a když se mu třeba nechce dělat nic, prostě nic nedělám. Můj životní styl je dost aktivní, nemám ve zvyku jen tak sedět a nic nedělat. Vlastně jsem neustále v pohybu, takže když se třeba týden nebo dva nedostanu do posilovny, nedělám z toho žádnou tragédii.

Není vám jako etablované modelce líto, že se vaše dvě starší děti nevydaly do světa modelingu? Nevěnují se modelingu ani hudbě?

Vůbec ne. Pro mě je důležitější, aby dělaly to, co je baví a naplňuje, a to je momentálně něco úplně jiného než modeling. Ale už jsem dost stará na to, abych věděla, že člověk nemá nikdy říkat nikdy. Co já vím, možná se to jednou změní.

Myslíte, že to vyjde u nejmladšího Paula?

Jak říkám, moje ambice to nejsou, ale pokud by to měla být třeba hudba, která ho bude dělat šťastným, budu jen ráda.

Co příjemného vás čeká, na co se těšíte?

Tak teď momentálně musím říct, že je to u mě trochu o nic nedělání. Letos to pro mě bylo dost pracovní a posledních pár týdnů jsem měla taky pořádný kolotoč, takže se docela těším, až si zalezu do postele s XXL balením čokolády a budu koukat na jeden díl Colomba za druhým.

Zjevně si to můžete stále dovolit, protože je o vás jako o modelku stále zájem v Česku, ale i zahraničí. Před více jako rokem jste se stala tváří španělské značky. Těší vás, že si vybrali právě vás?

Ano, mám z toho obrovskou radost. Loni, kdy naše spolupráce začala, byla globální ambasadorkou Gwyneth Paltrow a to není zrovna špatná společnice, nemyslíte?

Jste sběratelkou šperků?

Za sběratelku bych se určitě neoznačila, ale šperky mám moc ráda.

Kupujete si šperky sama, nebo raději dostáváte?

Obojí. I když možná o něco raději si je kupuji sama. Už dávno na tom není nic neobvyklého, aby si žena pořizovala sama pro sebe šperk. Naopak, je v tom něco, co ji může dodat na sebevědomí.

Je pro vás důležité se ztotožnit s produktem, který podporujete, nebo oddělujete soukromí a práci?

Naprosto. Pokud se mám pod něco podepsat, propůjčíte tomu nejen svou tvář, ale i své jméno, pak to musí být něco, s čím se musím na sto procent ztotožnit. Nikdy bych nemohla propagovat produkt, který nepoužívám. ■