Není krásná modelka moc sebekritická? Tohle sexy tělíčko se prý měsíc po finále Miss zakulatilo!

Karolína Kokešová Super.cz

"Upřímně, od finále jsem se s jídlem nezastavila. Hodlám se zase hodit do kupy a jíst normálně. Pocitově jsem zalitá trošku, už to není tak vyrýsovaný, jak to bylo na finále, ale určitě to zase hodím do kupy," řekla Super.cz Karolína na focení na řeckém ostrově Kréta, kam s vítězkou Česko-Slovenské Miss Klárou Vavruškovou vyrazily. I když dle svých slov není ve formě, vidět to rozhodně není a vypadá skvěle.

Přítele má již dva roky a ani po finále České Miss žádná krize zatím nepropukla. "Byli jsme zvyklí být od sebe, cestovala jsem hodně kvůli modelingu, pro přítele to není žádná změna. Máme v plánu spolu zůstat," dodala Karolína. ■