Chcete tuhle sexy missku na přehlídku prádla? Připravte si sto tisíc a dejte jí vědět s pořádným předstihem

Renata Langmannová Super.cz

"Nebyla to velká večerní, ale měla jsem pocit, že to bylo šik. Bylo to něco jiného než obrovské róby, které tam dámy měly. Pánský styl mi, myslím, víc sluší," řekla Super.cz Renata.

"Cítila jsem se fakt dobře, mně dorty, štrasy, peří nesluší. Sluší mi jednoduchý styl. Navíc v těch velkých róbách bych tam zapadla, takhle jsem vyčnívala," vysvětlila Langmannová na zakončení pražského fashion weeku.

Modelingu už se prakticky nevěnuje, i když nabídky by stále byly. "Nedávno mě přemlouvali v agentuře, ať ještě nebalím kufr, že je ve světě poptávka po zralejších ženách. Mě to ale už nebaví, abych řekla pravdu, neláká mě to. Užila jsem si svý a teď už jsem raději doma," upřesnila modelka.

Kdyby ale přišla dobře ohodnocená nabídka, zvážila by ji. Šla by za sto tisíc ještě přehlídku prádla? "Záleží, za jak dlouho by byla, jestli bych se sebou stihla ještě něco udělat," dodala se smíchem. ■