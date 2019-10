Znáte ji jen v zástěře s vařečkou v ruce! Krásná vítězka MasterChef poprvé v roli modelky. Vypadá fantasticky

Kristína Nemčková Foto: Hair studio Honza Kořínek (4x)

A poprvé si vyzkoušela roli modelky. Stala se tváří vlasové kolekce. "Bylo to moje první velké focení, nikdy jsem nic takového nezažila. Byla jsem překvapená, jak moc je to náročné, nejen to samotné focení, ale i ty přípravy,“ vysvětluje Kristína.

Z výsledných fotek pak byla vítězka soutěže MasterChef překvapená. Netušila prý, jak moc jí dokáží profesionálové proměnit. "Bylo zajímavé pozorovat, jak na fotkách vypadám úplně jinak, nebo se tak aspoň cítím. Nikdy jsem nic podobného nezažila, znám se vlastně jen z fotek v kuchařské zástěře nebo rondonu,“ usmívá se.

Před focením navíc musela upravit své vlasy. "Nešlo o nic dramatického, ale kadeřník Honza je první člověk, který mi moje přírodní vlasy mohl trochu zesvětlit a dokázal mi je vyšisovat jako od sluníčka a na mé poměry jsme to docela ostříhali, asi 10 cm,“dodala kuchařka. ■