Sexbomba z Transformers přiznala, že nechává syna (6) nosit šaty: Už mu ani nevadí, že se mu ve škole smějí

Megan Fox (33) je v poslední době sdílnější než kdy dřív. Poté, co se rozpovídala o psychických problémech , nyní pro změnu promluvila o svých ratolestech. Fox má s hercem Brianem Austinem Greenem syny Noaha (6), Bodhiho (5) a Journeye (3).

V pořadu The Talk se svěřila, že její nejstarší syn je už nyní velkým milovníkem módy. „Kreslí si sám návrhy a je velmi šikovný, ale je mu pořád jenom šest,“ chválila synka. „Někdy se i sám obléká a líbí se mu nosit šaty,“ přiznala herečka.

„Poslali jsme ho do hodně liberální školy, ale i tak se mu občas někteří chlapci smějí,“ doplnila s tím, že syna však podporuje v tom, aby byl sebevědomý a nevšímal si, co o něm ostatní říkají. „Nedávno si vzal šaty do školy, když se vrátil, říkal, že se mu všichni smáli, ale nic si z toho nedělá, protože je zkrátka miluje nosit,“ doplnila.

Ratolesti Megan a Davida v kostýmech na Halloween, Noah jako roztleskávačka

Syna se v minulosti zastal i jeho slavný tatínek. Představitel Davida z Beverly Hills 90210 promluvil na jeho obranu, když před dvěma lety Megan sdílela snímek, na kterém měl tehdy čtyřletý Noah kostým z disneyovky Ledové království.

„Slyšel jsem, že někteří lidé nesouhlasili s tím, že náš chlapec nosí šaty. Takovým bych rád řekl, že je mi to jedno. Jsou mu čtyři a může je nosit, když chce. Je to jeho život, v tomhle věku by se měl bavit. Nikomu tím přeci neubližuje,“ vyjádřil svůj postoj Green. ■