Obléká do svých modelů královny krásy i celebrity: Obří dekolty nyní Ruden vyměnila za tradiční čínské šaty

Natali malovala přímo na hedvábné šaty. Foto: archiv N. Ruden

Jejím nejoblíbenějším materiálem je hedvábí. Natali Ruden (49) z tohoto luxusního materiálu vyrábí velkou část ze svých letních kolekcí. Nyní pražská návrhářka původem z Ukrajiny dostala možnost na látku utkanou z vláken bource morušového dokonce malovat a zároveň realizovat to, po čem v dětství toužila.

V rámci světového festivalu, pořádaného Městskou kanceláří pro kulturu, rozhlas, televizi a turismus Hangzhou, ozdobila svými malbami tradiční čínské šaty qipao. „Mám neustálou touhu po kreativitě. Dlouhou dobu během studia jsem myslela, že se stanu malířkou. Malování živě pro největší čínský televizní kanál a před zraky všech diváků na tradiční čínské hedvábné šaty qipao, pro mne bylo největší výzvou. Neuvěřitelný adrenalin, a to já miluji,” svěřila se designérka.

Malovat na suché hedvábí na figuríně je velmi obtížná disciplína. Ruden měla své počínání ztížené ještě o to, že tvořila během plavby na lodi po řece Vltavě. „Qipao znamená 100 let nejlepší tradice, zároveň vypadá moderně a jeho charakteristické rysy jsou velmi půvabné. Na to vše jsem myslela a snažila se zohlednit ve své abstraktní malbě na qipao.“

Na letošní ročník festivalu pod názvem Nádherný světový tanec Hangzhou si organizátoři vybrali Natali Ruden jako jedinou středoevropskou návrhářku. Zároveň Čínské národní muzeum hedvábí zakoupilo část její kolekce pro své sbírky. ■