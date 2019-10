Takhle ji ve zprávách neuvidíte! Gabriela Lašková se vystavila v plavkách, chce přibrat a nedaří se to

Gabriela v plavkách. Foto: archiv G. Laškové

Kráska Gabriela Lašková (29) se již pár let pravidelně objevuje na televizní obrazovce jako moderátorka Velkých zpráv na Primě. Svoji dokonalou postavu si stále udržuje. Bývalá královna krásy, Česká Miss 2013 by se tak z fleku zase mohla předvádět na módní show prádla či plavek. A to už je půvabná brunetka maminkou rok a půl starého syna Benedikta.