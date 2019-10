Muzikálový cukrouš Vojta Drahokoupil šokoval blond hlavou. Po zranění ramene ho čeká operace

Vojtěch Drahokoupil na zkoušce muzikálu Tarzan Super.cz

Krátce poté, co naskočil do zkoušení nového muzikálu, musel Vojta Drahokoupil (24) vyhledat lékařskou pomoc. Už před pár měsíci měl v důsledku únavy a kolapsu nepříjemné zranění, a to vykloubené rameno. Na zkouškách Tarzana se poranil znovu . Do příprav se už ale známý zpěvák zase vrátil.

„Stalo se to, že asi dva měsíce zpět, když jsem nahrával svůj singl, mi vypadlo rameno. A tady se stalo to, že jsem měl na ramenou kluka, který začal mít strach a vykopnul mi ho zpátky, takže mi ho zase vyhodil. Přijela sem záchranka, odvezli mě, nahodili mi ho, já jsem se týden oklepával a pak jsem do toho naskočil znova, protože není čas na nějakou rekonvalescenci,“ svěřil Super.cz Vojta, který zřejmě půjde znovu do nemocnice.

„Při mým štěstí, co se týče zdraví, vím, že je to průser a při každém představení mám strach, každý číslo jsem si prošel milionkrát, abych věděl, co můžu dělat, co si mohu dovolit a co ne. Tam stačí vteřina a měl jsem to rameno znovu vyhozený, takže pan doktor mě chce poslat na operaci, tak uvidíme, jak to dopadne,“ prozradil na zkoušce muzikálu, který bude mít premiéru 3. října.

Vojta se objevil také s fungl novou barvou na hlavě a nás zajímalo, proč se pro obarvení vlasů rozhodl. „Jeden den jsem si řekl, že to chci, a druhý den to bylo. Řekl jsem si, že jsem mladý, a dokud můžu, tak tam nastřílím, co jde, a pak až mi bude po třicítce, tak budu mít svoji barvu, baráček, pejska a tak, jak to má být,“ řekl Drahokoupil, který se první dny sám sebe lekal.

„Teď chci takhle zkoušet věci, baví mě to, před třemi lety jsem si dal napůl bílý melír, ale takovou bílou hlavu mám poprvé, nejdřív jsem se leknul, první dva dny, když jsem se šel vyčurat, tak jsem nevěděl, kdo tam čurá, ale teď už jsem si na to zvyknul,“ prozradil zpěvák, který se v muzikálu objeví v hlavní roli. ■