Unikátní snímek: Karel Voříšek se na křtu knihy setkal se svými televizními parťačkami, poznáte je?

Karel Voříšek se svými kolegyněmi Foto: archiv FTV Prima

Moderátor Velkých zpráv na Primě Karel Voříšek (55) se nevěnuje pouze práci před kamerou. Již pár let má v oblibě psaní a nyní představil svoji už čtvrtou knihu. A právě na křtu vznikl unikátní snímek, kde se setkal se svými televizními parťačkami.

„Na křtu mé nové knihy s názvem Žij teď, která popisuje moji cestu za ajurvédou, kráčela historie českého zpravodajství. Jako kmotry jsem si pozval své moderátorské parťačky, které mě během mé zatím jednadvacetileté zprávařské kariéry provázely. Nicol Lenertovou, Janu Adámkovou, Markétu Fialovou, která popřála přes video zprávu, a moji současnou moderátorskou pravou ruku Kláru Doležalovou,“ prozradil s úsměvem Voříšek.

„Bylo to vůbec poprvé, co jsme se takhle všichni sešli z oka do oka,“ dodal moderátor, který se musel také se svými kolegyněmi vyfotit, aby měl na výjimečnou událost vzpomínku. Na místě nechyběl ani Voříškův životní partner.

„Moderátorské parťačky doplnil jako kmotr můj partner Vláďa Řepka, hlavní postava mojí knihy, který Indii a ajurvédu prožíval se mnou,“ zářil na akci Karel, který v knize popisuje svoji cestu do země a hledání odpovědí na otázky, proč si necháme mluvit do života od ostatních. Na křtu nechyběla ani moderátorova kamarádka jogínka Ivana Baldo a úžasnou atmosféru rozjel Fine Gospel Time se Zuzanou Stirskou. ■