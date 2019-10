Baculatá zpěvačka, která se nebojí odvážných modelů, obrací hejtry ve fanoušky: Svěřila se, jak to dělá

Lizzo Profimedia.cz

Lizzo si je však velice dobře vědoma toho, že se to nemusí každému líbit. A tak se pochlubila svou taktikou, jak hejtry obrací ve fanoušky.

„S mými songy a vystoupeními se to má tak, nikdy jsem neztratila víru v to, že lidi musím získat na svou stranu. A nikdy o ni nepřijdu, protože jsem se to nenaučila,“ svěřila v rozhovoru pro Billboard.

„Myslím, že můj příběh je spíš o tom, že se snažím zlepšit, místo toho, abych se snažila změnit. Vždycky jsem byla celkem divoká,“ nechala se slyšet Lizzo, která proslula také tím, že během svých koncertů roztančí celé publikum. Pak jednoduše nikdo nemá čas na hejty a všichni se jednoduše dobře baví.

Její píseň Truth Hurts se probojovala tento měsíc na první místo v hitparádě Billboard Singles, a to dva roky po jejím vydání. Nyní se ve spojitosti s Lizzo dokonce hovoří o nominacích na hudební ceny Grammy. ■