Tohle je vážně úlet: Půvabná Norisová a sourozenci Gondíkovi to rozjeli ve Tváři jako Bee Gees

Zuzana Norisová se sourozenci Gondíkovi. Foto: archiv TV Nova

Ke ztvárnění známého sourozeneckého dua dostala skvělé pomocníky. Do kostýmu se totiž oblékla i Adéla Gondíková (46) a její bratr Dalibor Gondík (49). Oba dva si v předchozích sériích soutěží prošli, takže si proměnu náležitě užívali.

A nutno říct, že se to opravdu povedlo. Už při příjezdu na jeviště dostali některé diváky takřka na kolena. Jakmile to ale rozbalili a začali zpívat, notoval si s nimi známý hit už snad každý. Zuzana Norisová, která se proměnila ve frontmana kapely, byla ve své roli naprosto skvělá.

„Zuzana vypadá úplně stejně jako ten pašák, co to zpíval, to je úplně nepochopitelný. Rok 1977, stará písnička a furt může fungovat a zdá se mi, že takový věci se dají poslouchat do nekonečna,“ řekl na proměnu šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, který usedl v porotě. ■