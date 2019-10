Pan Božský ze Sexu ve městě bude díky výrazně mladší manželce v 64 letech podruhé otcem

Chris Noth s manželkou Tarou Lynn Wilson Profimedia.cz

V Sexu ve městě se Pan Božský potomka nedočkal, ale jeho představitel Chris Noth se ve věku 64 let stane otcem už podruhé. A bude to zase kluk. O radostnou novinku se podělil na instagramovém profilu své ženy Tary Lynn Wilson (37).

„Radši hodím svůj zadek zase do formy,“ napsal k fotce těhotné Wilson, která upoutala pozornost i jeho seriálové lásky, představitelky Carrie Bradshaw Sarah Jessiky Parker (54). „Můj ty Bože! Jsem za vás za oba tak šťastná!“ napsala dojatě do komentářů. Právě s ní si Noth zahrál v kultovním seriálu (v letech 1998-2004) plus ještě ve dvou navazujících filmech.

Herec se se svou skutečnou láskou, jež je o 27 let mladší, seznámil v roce 2002. O deset let později se na Havaji vzali. Mají spolu syna Oriona (11). ■