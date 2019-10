Pořádná dávka roztomilosti: Vítězka třetího dílu Tváře Kateřina Brožová svou proměnou všechny rozněžnila

Herečka byla v kostýmu k nepoznání. Foto: archiv TV Nova

Už se předvedla jako sexy diva a proslulý raper . Ale svou třetí proměnou dostala Kateřina Brožová (51) všechny do kolen. V masce americké zpěvačky Macy Gray byla naprosto rozkošná a půvabnou blondýnku by pod kudrnatou parukou hledal jen málokdo.

„Já teda kdybych mohl mít doma bronzovou sochu nahatý Káči Brožový, tak já bych byl úplně spokojený,“ řekl porotce Janek Ledecký hned poté, co dozpívala. Nadšený byl také z toho, jak hit I Try zazpívala. „Strašně ti to takhle sekne, to jsme nikdo nečekali, tohle je teda opravdu luxus. Já jsem čekal, jak ten svůj sameťák nakřápneš tou cestou k Macy, což se ti teda povedlo, bylo to úplně nádherný,“ dodal Ledecký.

Oči na Brožové mohla nechat také vítězka SuperStar Tereza Masková, která tentokrát usedla v porotě. „Vy jste hrozně roztomilá, já bych vás doopravdy sežrala, hrozně vám to sluší,“ rozněžnila se Tereza. Brožová svým převlekem všechny oslnila a stala se tak vítězkou třetího dílu. „Tahle nádherná částka poputuje do Nadačního fondu Slunce pro všechny, jehož patronkou jsem už několik let, z čehož mám velkou radost,“ sdělila s šekem v ruce Kateřina. ■