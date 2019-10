Dobrý den, zadek ven! Kopřivová se nechala vyfotit nahoře bez a vyšpuleným dokonalým pozadím

Veronika dováděla ve vlnách. Foto: archiv V. Kopřivové

Modelka a bývalá láska Jaromíra Jágra (47) Veronika Kopřivová (28) odletěla na svoji oblíbenou Floridu, kde léta s hokejistou žila. A předvedla, že po miamských plážích běhá nahoře bez. To by si za dob vztahu s Jaromírem nedovolila ani náhodou.

Veronika chodí s modelem Miroslavem Dubovickým. Tomu nahota jeho partnerky evidentně nevadí. Kopřivová se nechala vyfotit při běhu do moře. V hlavní roli je její pozadí, vnady si přidržela rukama.

Modelka má dokonalou postavu, kterou si udržuje cvičením. Žádná pomerančová kůže. Proti té bojuje dřinou a také speciálními anticelulitidními masážemi u své kamarádky Jitky Řehákové. Sama Veronika přiznala, že to zatraceně bolí, ale stojí to za to. ■