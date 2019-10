Vzpomínáte na krásnou Summer z O.C.? 38letá single máma pořád vypadá jako puberťačka

Rachel Bilson Profimedia.cz

V šestnácti letech se Bilson chytla špatné party, jak se říká, a randila s „nevhodným“ klukem, psala zahraniční média. Chování party vyústilo v dopravní nehodu, po níž byla Rachel v kómatu. „S kamarádkou a dvěma kluky jsme jeli po silnici, dost rychle, a skončilo to srážkou s kamionem. Byli jsme v maličkém voze, takže to byla vážná nehoda. Museli nás z něj vystříhávat a já jsem pak byla pár dní v kómatu. Ta nehoda ukončila můj vztah, to na ní byla ta dobrá věc,“ uvedla herečka v jednom z rozhovorů.

Poté, co se díky O.C. stala slavnou, se po jejím boku postupně objevili její dva herečtí kolegové. Dva roky chodila s Adamem Brodym (představitelem Setha v O.C.), rok po jejich rozchodu začala randit s Haydenem Christensenem, s nímž si zahrála ve filmu Jumper. V prosinci roku 2008 se dokonce zasnoubili, o dva roky později zásnuby odvolali a na krátký čas se rozešli. Z jejich obnoveného vztahu se v roce 2014 narodila dcera Briar. V září 2017 se rozešli už definitivně.

Kromě zmíněného O.C., který se dočkal čtyř řad, a přestože se zvažovalo ještě další pokračování, k jeho realizaci nedošlo, si Rachel zahrála také v seriálech Doktorka z Dixie, Nashville nebo Jak jsem poznal vaši matku. ■