Céline Dion razantně změnila image: Odstřihla své dlouhé kadeře a na pódiu zavrtěla zadečkem

Na koncertě v Québeku předvedla Céline svůj nový účes, který ji dost omladil. Ostříhala své dlouhé vlasy na mikádo a přidala blonďatější odstín.

Nedávno oznámila vydání nového alba, které vyjde v půlce listopadu, a představila první singl Flying On My Own, kterým se chce vrátit do hry po smrti svého milovaného manžela a manažera Reného Angélila (✝73).

Takhle sexy umí být Céline při tanci:

I když by se zdálo, že po třech letech už bude připravená na nový vztah a nový účes u žen většinou změnu značí, tak pro NBC Today show Céline uvedla, že jí sice chybí objímání a ten smích, který ke vztahům patří, ale že ještě stále není připravená randit. ■