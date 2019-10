Tak to zabolí! Terminátor Karlos Vémola šokoval necitlivým vyjádřením o těhotné partnerce

Taková slova od budoucího tatínka svého dítěte slyšet Lela určitě nechtěla. Herminapress

Známý MMA zápasník teď šokoval vyjádřením, v němž prohlásil, že ho momentálně těhotenství přítelkyně vůbec nezajímá. Intenzivně se totiž soustředí jen na velký listopadový zápas s Attilou Véghem (34), a všechno ostatní jde tak stranou.

„Myslím, že je v šestém měsíci těhotenství, ale to je všechno, co o tom vím. Její stav mě momentálně nezajímá, jsem nastavený jen na zápas s Attilou a nechci, aby mě něco jiného rozrušovalo,“ řekl Blesku Karlos, jako by mu bylo jedno, že takovými necitlivými slovy může ženě, která ve svém lůně nosí jeho dítě, dost ublížit.

„Až se stanu nejlepším fighterem v Česku, což bude 9. listopadu v O2 areně, začnu se věnovat Lele. Naštěstí mám vedle sebe silnou ženu, která to chápe a nedělá problémy. Chtěl bych být u porodu,“ řekl dále Vémola, který má momentálně úplně jiné priority než starost o těhotnou partnerku, která mu v brzké době porodí dceru Lily. ■