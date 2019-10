Po letní svatbě stihla Adéla Gondíková už i líbánky: Kam se s manželem Jiřím Langmajerem vydali?

Adéla Gondíková promluvila o svatební cestě. Video: Super.cz

Veselku Adéla Gondíková (46) plánovala několik měsíců a rozhodně to stálo za to. Na svatbě s Jiřím Langmajerem (53), kterého si vzala začátkem července , měli na 300 příbuzných a kamarádů. Po obřadu si užili skvělou párty za zvuku hudby oblíbené kapely a později si vyrazili odpočinout na líbánky.

Ty novomanželé stihli o prázdninách, protože během divadelní sezóny ani jeden příliš času nemá. „Byli jsme na svatební cestě i s dcerkou, bylo to úžasné. Krátké, ale dobré,“ svěřila se Adéla s tím, že žádnou exotickou dovolenou, které jsou v kurzu, ale neabsolvovali.

„Byli jsme ve Francii, byli jsme tam poprvé a byli jsme spokojení. Jen ta cesta byla hrozná, je to daleko,“ prozradila Gondíková na otevření obchodu s přírodní kosmetikou.

Tu moderátorka ráda používá, nebrání se ani různým detoxikačním kúrám. Ale s mírou. „Loni jsem držela detoxikační kúru pět měsíců, ale bohužel jsem u toho dost zhubla a potom už to v obličeji nebylo úplně dobré, takže jsem pak přestala. Myslím, že to bylo dobré pro to tělo, ale že bych z toho skákala tři metry nad zemí, to ne. Jsem ráda, že jsem to zvládla, a třeba se k tomu zase za dva roky vrátím,“ svěřila se herečka.

Gondíkovou mohou fanoušci vidět mj. v Divadle Palace, v Divadle v Rytířské nebo v Hudebním divadle Karlín, jejího muže kromě všech tří zmíněných ještě např. ve Viole nebo v Ungeltu. Od 24. září jej pak diváci mohou vídat v seriálu Lajna 2 na Televizeseznam.cz. ■