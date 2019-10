Těhotná kráska z Ordinace by své bříško už jen tak neskryla. Vrátí se po porodu její postava Bibi do oblíbeného seriálu?

Těhotenství jí vyloženě svědčí. Foto: Super.cz/Herminapress

Nyní už by sympatická herečka bříško nejspíš neskryla. „Na miminko se v rodině všichni těšíme,” říká herečka, která má se zvukařem Petrem Čechákem čtyřletého syna Benedikta. „Benedikt si sourozence strašně přál, mluvil o tom už dlouho předtím, než jsem otěhotněla. On rád opečovává,” usmívá se.

Herečka a její manžel si nechali prozradit pohlaví miminka, ale veřejně informaci ventilovat nechtějí. „Pohlaví známe, ale vědí ho jen naši nejbližší,” říká Marika, která ještě nemá definitivně vybrané jméno pro druhé dítě. „Já bych jméno nejraději vybrala sama, protože manžel mi to dost komplikuje,” směje se a jedním dechem dodává: „Už jsme se ale jednou shodli, a tak to nyní taky zvládneme.”

Šoposká by měla rodit asi za měsíc a půl a poté by si chtěla dát aspoň rok pracovní pauzu. „V divadle mě zaskakují moje úžasné kolegyně, a až přijde vhodná doba na návrat, tak se do všech inscenací zase vrátím,” prozradila.

Ptali jsme se představitelky Bibi Mrázkové ze seriálu Ordinace v růžové zahradě II, jesti se po porodu její postava porodu vrátí do Kamenice. „To je všechno ve hvězdách. Já sama ještě přesně nevím, jak to všechno bude, tak bych diváky nerada navnadila, kdyby to pak nevyšlo. Ale třeba ano,” mrkla. ■