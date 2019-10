Splněný sen, říká Čech, který si na koncertě v Praze zazpíval s Michaelem Bublém

Michael Bublé si zazpíval s českým fanouškem. Foto: Instagram J. Smigmatora

Zhruba v půlce vystoupení Bublé publiku oznámil, že si zahrají na hudební show Hlas a jestli má někdo odvahu si s ním zazpívat. To byla výzva, na niž Smigmator slyšel a okamžitě zareagoval. Přihlásil se, Bublé k němu sestoupil z pódia a poté, co spolu prohodili pár slov, si zazpívali Sinatrův hit I've Got You Under My Skin. Recenzenti mimochodem i Smigmatorův zpěv ocenili.

Tak a tady ten náš duet s Michaelem Bublé z O2 arény máte téměř “na dotek”! Nebo alespoň jeho kousek! Mimochodem “na dotek” budou letos i všechny mé vánoční koncerty v Malostranské besedě 20. - 22.12.✨JS Zveřejnil(a) Jan Smigmator dne Čtvrtek 19. září 2019

Je skoro neuvěřitelné, že tato vsuvka nebyla předem nazkoušena. „Hodně lidí, včetně kolegů z branže si myslelo, že jsme byli s Michaelem domluveni a že byla celá tahle záležitost předem nazkoušena. Omyl. Nic jsme nezkoušeli, vše byla naprostá improvizace,“ řekl Super.cz Smigmator.

Jen prý Bublému na návštěvě v Torontu, kde s kanadským kolegou před časem dělal rozhovor, při loučení řekl, že když bude chtít, mohou si spolu v Praze něco „střihnout“. „Beru to v potaz, chlape“, odpověděl prý. „A svůj slib dodržel!“ usmívá se Jan.

„Byla to pro mě samozřejmě obrovská čest. Málo platné, Michael Bublé je současným králem swingu a jednou z největších hvězd pop music. Takže se dá vlastně mluvit o velkém snu, který se v úterý 17. září proměnil v pražské O2 areně v realitu,“ dodal Smigmator s tím, že příště už si třeba zazpívají na jednom pódiu - a ne jen pod ním. ■