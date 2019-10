Modelka okomentovala let v ekonomy třídě: Ty chudinko, vzkazují rozhořčení lidé

Winnie Harlow na fotce, za niž, respektive za komentář k ní sklidila negativní reakce. Profimedia.cz

Celý post byl vlastně poděkováním letištnímu personálu a motivačním textem k tomu, že člověk musí být houževnatý v cestě za úspěchem.

„Nespala jsem čtyři dny a zrušili mi let. Úžasný letištní personál nás s mým týmem dostal do nejrychlejšího letu, ale museli jsme se vzdát sedaček v byznys třídě, abychom to stihli na focení druhý den v šest ráno. Vím, že to pro všechny nemusí znít jako problém, ale když je letadlo vaší postelí a let jedinou možností se během náročných měsíců (probíhajících týdnů módy - pozn.) vyspat, je to únavné. Navzdory tomu jsem vděčná, cesty boží jsou nevyzpytatelné a všechno se děje z nějakého důvodu. Každý den není luxusní, musíte udělat, co je potřeba, abyste byli v životě úspěšní,“ napsala k fotce, na níž leží na prostřední sedačce ze tří, opřená o kolegu a s nohou položenou na prázdném místě u uličky.

Některým z komentujících uživatelů to opravdu neznělo jako problém a dali to modelce znát.

„Lidé takto cestují denně, takže tohle opravdu není problém, ale ok,“ uvedl jeden z kritiků.

„Ale ne, ty chudinko. Přikoupila sis navíc sedačku, abys mohla hodit nohy nahoru a nemusela sedět vedle nás obyčejných? Taky je důležité si obléknout overal Prada, aby všichni viděli, že ty do ekonomy OPRAVDU nepatříš,“ napsal další. Luxusní overal na sobě, mimochodem, Harlow měla proto, že letěla z Milána, kde se účastnila akce nadace značky Prada. Je zvykem, že celebrity na podobné příležitosti nosí oblečení značky, která akci pořádá.

Jiní z komentujících dávali modelčin post do kontrastu ke světovým sociálním problémům. „Některé děti musejí pěšky chodit kilometry do školy, nebo pro jídlo. Ach bože, ty chudinko!!!“ napsal další z přispěvatelů do diskuze.

Některá média modelčin vzkaz prezentovala, jako že si naříkala. Těm se ozvala a vzkázala, že to, že neletěla byznys třídou, bylo její prohlášení, ne stěžování si. ■