Manželství Solaříkovou nezkrotilo: Čerstvě vdaná bývalá hvězda Ulice bujaře tančila na stole

Vdaná Patricie Pagáčová doslova září štěstím. Super.cz

Letošní rok byl pro Patricii Pagáčovou (30), kterou diváci znají ještě pod příjmením Solaříková, opravdu zlomový. Po pár měsících od romantických zásnub se totiž na jaře provdala za svého partnera, fešného manažera Tibora Pagáče . Přesto nemá pocit, že by se pro ni manželstvím, kromě nového příjmení, cokoliv změnilo.

„Žádná změna to není. Jen si užívám to, že říkám můj muž, můj manžel. A když se podepisuji, tak se musím trochu zamyslet, než napíšu to příjmení. Ještě mi Pagáčová nenaskakuje stoprocentně,“ řekla Super.cz vdaná bývalá hvězda Ulice, která nad změnou příjmení dlouho nepřemýšlela.

„Mně to přijde jako správný krok, když už člověk do toho manželství vstupuje. Navíc je to hezké a ojedinělé příjmení,“ pochvalovala si Pagáčová.

Herečka mimo jiné přiznala, že s manželem stále navštěvuje bujaré večírky, kde alkohol teče proudem.

„Občas se mi stane, že tančím na baru. Zrovna nedávno mě můj muž sundával, abych už netančila,“ prozradila s úsměvem herečka, která své pohybové nadání předvede i veřejně v jarním pražském kole IV. ročníku Roztančené divadlo. ■