Herec známý ze Hry o trůny a Pána prstenů odmítá role, kde má jeho postava zemřít: Mám dost, na plátně jsem zahynul už 21krát!

Sean Bean Profimedia.cz

Sean Bean (60) proslul řadou filmových rolí, od postavy prohnaného lorda Richarda Fentona v minisérii Scarlett přes Boromira v Pánovi prstenů po ikonického Neda Starka v první sérii Hry o trůny. Všechny tyto postavy mají jedno společné, a to smrt.

Bean svěřil, že na plátně zemřel už celkem 21x, a tak začal role s podobným osudem odmítat. „Nějaké role jsem už odmítl,“ přiznal britskému deníku The Sun.

„Musel jsem to trochu omezit a začít přežívat, jinak by mé role byly trochu předvídatelné. Točil jsem jeden projekt a řekli mi, že mě zabijí. Protestoval jsem, tak se mě zeptali, jestli mě mohou aspoň hodně zranit, souhlasil jsem. Pokud přežiju, je to ok,“ nechal se slyšet.

Sean si zahrál řadu záporáků, kteří podle něj byli skvělí, ale vždycky nakonec zahynuli. Fanoušci se ale o legendárního herce už nemusí strachovat. V nadcházejícím válečném seriálu World On Fire jeho postava konečně přežije.

Bean se v roce 2017 oženil s o 26 let mladší Ashley Moore, která je jeho pátou manželkou. Z předchozích sňatků má tři dcery, ale nebránil by se prý ani dalším potomkům. ■