Zapomeňte na prsatici z přehlídek prádla! Elegantní Mesarošovou na nových fotkách s rodinou skoro nepoznáte

Dominika Mesarošová Foto: Petra Odrazilová, Super.cz

"To není ani možné, jak ten rok utekl. Dnes 19. 9. 2018 jsme se stali rodiči a narodil se nám tenhle poklad jménem Elián. Jsme tak hrdí a šťastní, že to ani slovy nejde popsat. A tak jsme se rozhodli vám to štěstí ukázat. Eliánku, krásné 1.narozeniny, ať nám stále děláš radost tím, jaký jsi, tolik šikovný, a hlavně ti přejeme hodně zdraví. Milujeme tě nadevše," napsala k výročí Dominika.

Rok po porodu je opět na své váze. Ba co víc. Má méně kilo než před otěhotněním. Zadarmo to ale rozhodně nemá. Denně doma běhá na páse a pořídila si i posilovací stroj, kde dře pod vedením trenérky. "Mám o čtyři kila méně než před synem. Cítím se skvěle, to je základ," dodala Mesarošová. ■