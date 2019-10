Mladší bratr Macaulaye Culkina se stal poprvé otcem: Jeho manželka rodila déle než 25 hodin bez tišících léků!

Kieran Culkin s manželkou Jazz Charton Profimedia.cz

„Po 25 hodinách kontrakcí doma jsme přijeli do nemocnice a bylo pozdě na léky proti bolesti, byla jsem připravená tlačit. Pokud to někdy mám dělat znovu, chci VŠECHNY DROGY, všechny! Holčička byla venku do hodiny, během úplňku v pátek 13.,“ napsala Jazz na sociálních sítích k fotce s dcerkou v náruči.

Jazz čtyři dny po porodu

Na rozdíl od své manželky nemá Kieran sociální sítě, takže své nadšení nesdílel online. Hvězda seriálu The Succession o tehdy ještě nenarozené dcerce však promluvila v show Jimmyho Fallona.

„Nemám žádné záchvaty paniky nebo nervozity, o kterých mi všichni říkají, jsem jenom nadšený,“ nechal se slyšet a doplnil vtipnou historku z kurzu pro nastávající rodiče, kde jeho žena sdělila ostatním účastníkům, že nesnáší děti.

„Nemám ráda děti a nikdy je nechci chovat. Jsem šťastná, že jsem těhotná, a své dítě budu nade vše milovat, ale všechny ostatní budu nesnášet dál,“ převyprávěl manželčin výrok Culkin s tím, že do své ženy nebyl nikdy víc zamilovaný než v ten daný moment. ■