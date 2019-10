Čtyřicetiletá polská topmodelka se ukázala v bikinách v pokročilém stádiu těhotenství

Joanna Krupa Profimedia.cz

Joanna se narodila v Polsku, ale od pěti let žije v USA. Jako modelka se objevila na obálkách magazínů Maxim nebo Playboy a před časem se také objevila v show Dancing with the Stars.

Krupa je označována za Barbie z Malibu, a to díky svému účinkování v pořadu Real Housewives. A v Malibu nafotila i nejnovější snímky, kde se chlubí svým těhotenským bříškem.

Svého prvního potomka čeká s manželem Douglasem Nunesem, kterého si vzala v loňském roce v Polsku. Začátkem měsíce prozradila na svém instagramovém účtu, že čeká holčičku.