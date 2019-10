Bývalá Miss stále bojuje s problémy s pletí. Má držet i dietu, Lea Šteflíčková se ovšem rad lékařů striktně nedrží

Lea Šteflíčková má potíže s akné. Super.cz

Není žádná kosmetická akce, kde by chyběla loňská Česká Miss Lea Šteflíčková (21). Ta stále bojuje s problémy s pletí, které jí naplno propukly po vítězství v soutěži krásy. "Teď je to tedy o dost lepší, docela se to hojí, už mám jen pár pupínků," svěřila nám.