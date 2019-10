Linda Finková o rozvodu s Genzerem: Na majetku a dětech se domluvili, zbývá jen papírování a soud

Linda Finková o rozvodu, dělení majetku a péči o děti Super.cz

S manželem se shodují, že za tím, že ještě nedošlo na rozvod, stojí hlavně lenost. "Nemáme problém se na čemkoli dohodnout. Děti mám v péči já, bydlí v našem společném domě, ale tatínek nemá problém se s nimi kdykoli vidět," upřesňuje Linda.

Když použila slova "v našem domě", myslela to tak, že dům, v němž s dětmi bydlí, patří jí i manželovi půl na půl. "A tak to máme se vším. Brali jsme se z lásky, takže žádnou předmanželskou smlouvu nemáme. Máme tak nějak předurčené, co si kdo necháme, a nemáme žádné rozpory, i ten dům už je zaplacený. Všechno si nějak rozdělíme a myslím si, že to bude celkem spravedlivé," prozradila Linda. ■