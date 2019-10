16 centimetrů přes pupek je pryč: Korpulentní česká moderátorka začala hubnout zdravě. Radila se na obezitologii

Aneta Christovová začala hubnout zdravě. Super.cz

Aneta před pár měsíci začala hubnout, protože jí lékaři objevili břišní kýlu. "S tolika kily navíc mi ji nemohou operovat," vysvětlila Aneta, která se byla kvůli hubnutí poradit i na obezitologii. "Tak jsem se dozvěděla, že ke zhubnutí se musím prožrat. Takže opravdu jím pětkrát denně, klidně i zmrzlinu nebo řízek, ale všechno jen v malých porcích," svěřila Aneta, která se o své úspěchy v hubnutí pravidelně dělí i v příspěvcích na sociální síti.

O Anetě se ví, že si občas zakouří marihuanu. Poradit si ale prý už dokáže i s "hulihladem". "Hlavně si nemůžete kousnout ani do okurky, aby se to nerozjelo. A zvládám to," pochlubila se.

"Opravdu to jde, mám o 16 centimetrů přes pupík dole a lidi, co mě neviděli dlouho, říkají, že je to znát," upřesnila Aneta, která si místo obvyklého černého "stanu" na představení nového pořadu Pralinky, v němž účinkuje spolu se Sandrou Pogodovou, Vlaďkou Pirichovou a Lindou Finkovou, oblékla obtažené džínové šaty. ■