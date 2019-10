Banánová módní ikona rozhodně stojí za pozornost. Eva Che rozebrala svůj výstřední šatník

Tahle holka inspiruje řadu českých módních tvůrců. Super.cz

„Nemám s tím problém, mám spoustu věcí z konfekce, vlastně je to tak sedmdesát procent toho, co mám teď právě na sobě,” uvedla Eva poté, co odchodila přehlídku známého britského módního řetězce. Je to pro mě většinou základ šatníku.

Během poslední edice Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku předváděla Eva rovněž pro několik návrhářů, my jsme ji zastihli zrovna na přehlídce Michaela Kováčika. Převažují v jejím šatníku kousky od světových tvůrců, nebo klidně zabrousí právě do módních řetězců? „Většinu mého šatníku tvoří konfekce. Často si to poupravím v rámci možností,” říká Che, která patří do generace tzv. banánových dětí, tedy Asiatů navenek žlutých a uvnitř bílých.

Módní experimentátorka, která má svém šatníku i asijské kousky, jako je japonské kimono, nebo čínské qipao, zatím neuvažuje o tom, že by se pustila do navrhování. „Netroufám si lidem nutit svůj styl. To by samo o sobě nestačilo, věci se musí lidem prodávat,” dodává s pokorou Eva Che. ■