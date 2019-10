Fešák s českým pasem a řeckými kořeny vyhrává hitparády! A pozor, je nezadaný

Niko Jalauzidis Foto: Archiv N. Jalauzidise

Zpěvák s řeckými kořeny Niko Jalauzidis bodoval s hitem I Know I Shouldn’t Wait několik týdnů v hitparádě Music Chart Evropy 2, kterou dokonce vyhrával. On sám doprovází ale nyní i jiné umělce na jejich koncertech jako kytarista!

„Občas hraju s lidma, pro které produkuju nahrávky. Například tohle léto jsem si zahrál několik koncertů na Českých hradech s Romualdem Klemmem, na jaře jsem si zase na basu zahrál s Jakubem Děkanem pro jeho akustickou session,” vysvětlil Niko, pro kterého je to podle jeho slov mnohdy ten největší relax.

„Je to osvobozující, protože mi přijde, že ze mě odpadne tak 90 procent stresu. Jako kytarista totiž nemusím tak řešit zvuk na pódiu, což bývá zpěvákův největší nepřítel. Navíc můžu během písniček víc blbnout na kytaru a užívat si pohled na publikum. Je to zábavné. Je to, jako bych se na ten koncert díval jako divák. Je to naprosto jiný zážitek, než když jsem v roli zpěváka,” přiznal Niko, který si ale brzy bude muset tuto svůj koníček odpustit. Intenzivně totiž pracuje na sestavení své vlastní kapely, se kterou chce začít koncertovat.

„Nyní primárně pracuju na nových nahrávkách a chci se věnovat budování vlastní kapely,” dodal Niko, který je hlavně neskutečně nadšený z toho, že tři týdny po sobě vyhrál Music Chart Evropy 2 a dvakrát po sobě skončil na druhé příčce.

A pozor, slečny u něj mají šanci. Fešák Niko se sice nějakou chvíli stýkal s letošní finalistkou České Miss Karin Křížovou, ale vážným vztahem to nedopadlo. Niko je single. ■