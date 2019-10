7 slavných, kteří se nechali zplnoletnit: Tyto hvězdy měly své důvody se od rodičů odstřihnout

Tyto hvězdy to s rodiči neměly jednoduché. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Náctiletí občas nevychází s rodiči dvakrát dobře, ovšem ne vždy za to může puberta. Podívejte se, které hvězdy se nechaly legálně odstřihnout od svých zákonných zástupců dříve, než dosáhly dospělosti.

Macaulay Culkin

Macaulay Culkin (39) se k herectví dostal už ve čtyřech letech a jako dítě se proslavil rolí Kevina v Sám doma. Nicméně díky slávě, a především penězům, se také rozkmotřil s vlastními rodiči. Když mu bylo 16, zažádal o zplnoletnění a žaloval rodiče, kteří podle něj zneužili jeho příjmů z herectví. Soud vyhrál, stal se nezávislým a vysoudil na rodičích 17 miliónů dolarů.

Drew Barrymore

Není tajemstvím, že Drew Barrymore (44) měla bouřlivé dětství. Pochází z herecké rodiny, a tak v útlém věku přičichla nejen k práci, ale také k drogám, alkoholu a divokým večírkům, na které ji brávala její vlastní matka. Po dvou pobytech v léčebně se v 15 letech nechala zplnoletnit a od rodičů odstřihla. Její otec zemřel a s matkou se dodnes nevídá.

Aaron Carter



Mladší bratr Nicka Cartera z Backstreet Boys Aaron má za sebou řadu problémů, které zahrnují zhroucení, drogy, bankrot a nyní nově psychické poruchy, medikaci a zavržení vlastní rodinou. Nicméně v roce 2003 zažádal o plnoletost a soudce mu v jeho přání vyhověl. Tvrdil, že ho matka, která procházela rozvodem, připravila o peníze. V 16 letech se stal dospělým a začal se o sebe starat sám.

Michelle Williams

Michelle Williams se proslavila v 17 letech rolí v seriálu Dawsonův svět. Hereckou kariéru ale začala mnohem dřív, o zplnoletnění proto zažádala už v 15. Potřebovala totiž pracovat déle než osm hodin denně, jak bylo pro nezletilé povoleno, a tak ji rodiče v jejím přání podpořili. A vyplatilo se jí to, protože ji režiséři začali víc obsazovat.

Courtney Love

Bývalá manželka Kurta Cobaina Courtney Love (55) měla divoké dětství. Její rodiče se rozvedli, když jí bylo pět let, její matka se znovu provdala a nevlastní otec si muzikantku adoptoval. Když se i s ním matka rozvedla, rozhodla se Love žít s nevlastním otcem. Měla však problémy se zákonem kvůli krádežím, a tak putovala z jedné pěstounské péče do druhé, až se nechala legálně zplnoletnit ve věku 16 let.

Taylor Momsen

Hvězda seriálu Superdrbna a rocková zpěvačka Taylor Momsen se od rodičů odstřihla v 16 letech. Zlobila se na ně, že ji nutili pracovat už v útlém věku. S modelingem začala jako dvouletá a později k němu přibylo herectví. Jako dětská hvězda se po boku Jima Carreyho objevila například ve filmu Grinch. V dětství prý pracovat nechtěla, ale neměla na výběr.

Ariel Winter

Ariel Winter (21), známá ze seriálu Taková moderní rodinka, měla prý velmi vážné problémy s vlastní matkou. O té tvrdí, že ji psychicky i fyzicky týrala. Kvůli tomu se její opatrovnicí nejprve stala starší sestra, od roku 2015 pak byla Winter samostatná. ■