S bláznivými modely ještě neskončila: Lady Gaga předvedla tělo v průhledném krajkovém overalu a chce změnit svět pomocí líčení

I z toho důvodu založila svou vlastní značku dekorativní kosmetiky, již před nedávnem představila v Americe. Autorka hitu Bad Romance na uvedení značky zvolila dokonce několik modelů a tím nejvýraznějším byl krajkový overal s volány a koženým korzetem.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, kterou známe hlavně pod jejím uměleckým jménem, založila značku proto, aby měnila životy. „Vždy jsem chtěla, a to už před začátkem mé kariéry, rozdávat lásku po celém světě. Jako první jsem našla tu možnost v muzice, ale byl to právě make-up, který mi pomohl se přeměnit v umělkyni, kterou nyní jsem a jakou jsem vždy chtěla být. Pomohl mi milovat sebe samotnou, a to bezpodmínečně," uvedla zpěvačka na úvodním večírku své značky.

Gaga si přeje samozřejmě úspěch, ale nezapomíná na hlavní myšlenku, kterou je láska. Přeje si, aby lidé milovali sami sebe a viděli se krásní, což ji naučila její maminka.

„Sledovat mou matku, jak si nanáší make-up, pro mě bylo něco spirituálního. I když se mi maminka líbila i bez líčení, viděla jsem, že ji make-up činí statečnější. Když jsem vyrůstala, pocit, že jsem krásná, jsem často neměla. I dnes zažívám takové momenty, ale make-up a moji fanoušci toho pro mne hodně změnili. Našla jsem v něm stejný smysl jako moje matka. Chtěla, abychom se my, její potomci, cítili silnější a statečnější, a to já chci pro ostatní také. Chci změnit svět. Proto jsem tady a dělám to, co dělám,“ pronesla k přítomným na představení Lady Gaga. ■