Jako by vystoupili ze stroje času: Jak se vám líbí Petr Janda s bujnou kšticí a jeho manželka Alice s vráskami navíc?

Petr Janda se svou ženou Alicí Foto: archiv FTV Prima

Proměna, která všechny pobavila. Petr Janda (77) se svou ženou Alicí byli hosty talk show MARTA. Moderátorka pořadu a dcera frontmana Olympicu Marta Jandová (45) si pro tátu a jeho manželku přichystala překvapení. Předala je do rukou maskérů a nechala jim vytvořit masky, které by vyrovnaly jejich 40letý rozdíl.

„Dámy a pánové, přivítejte mého tátu, který je nyní o 40 let mladší. Tedy tati, to je divný, ale to znamená, že tobě je teď 37 let, ty jsi mladší než já,“ přivítala ve studiu omlazeného Petra Jandu moderátorka. Zpěvák dorazil s bujnou kšticí a ve sportovním oblečení.

„A nyní přichází Alice Jandová o 40 let starší,“ přizvala zpěvákovu ženu, která také strávila téměř hodinu pod rukama vizážistů. „No mně se to moc nelíbí, já tě takovou nechci,“ dodal na účet nové vizáže své ženy zpěvák. Na to Alice ihned vtipně zareagovala. „Je rád, že se toho nedožije,“ řekla s úsměvem Alice. ■