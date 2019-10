8 nejžhavějších momentů slavné švédské sexbomby: Těmito půvaby dobyla i Hollywood

Victoria Silvstedt je opravdu žhavá kočka. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Málokdo by uvěřil, že tato žhavá kočka slaví už 45. narozeniny. Švédská modelka Victoria Silvstedt, která se díky svým vyvinutým půvabům proslavila po celém světě, se stále pyšní sexy křivkami, které se také nebojí ukázat.

Silikonová blondýnka poprvé vstoupila do širšího povědomí v roce 1993, kdy se probojovala v soutěži krásy na druhé místo. Následující rok už reprezentovala svou zemi na Miss World, kde se dostala mezi finalistky.

Spolupráce se světoznámými značkami ale ambiciózní modelce nestačila, a tak se pokusila o dráhu zpěvačky i herečky. Natočila ve Švédsku úspěšnou desku Girl On the Run a také ztvárnila pár menších rolí v hollywoodských filmech, včetně Boat Trip nebo The Independent.

