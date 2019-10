Texty už mu do hlavy nejdou tak snadno jako dřív, ale teď má velkou motivaci: Bob Klepl si zahraje se svou platonickou láskou

Bob Klepl a Anna Šišková ve hře Polibek Foto: Andrea Filičková/ divadlo Studio DVA

Komedie nabídne příběh postaršího neúspěšného kabaretního umělce, majícího strach z profesního pádu, a bývalé lékárnice, která v obavách čeká na verdikt lékařů.

„To je úžasný nápad, poslat neznámou Ženu a Muže do lesa, nechat je se nedobrovolně setkávat během chůze krajinou, a nakonec z nich během necelých dvou jevištních hodin udělat skoro nejbližší lidi na světě,“ nastiňuje průběh režisérka Abrahámová.

Annu Šiškovou zaujalo téma strachu, a jak se s ním člověk vypořádává. „Vše, čím prochází moje postava, je mi velmi blízké. Odcizením v manželství, strachem z předčasné smrti a blízká mi je i svou touhou zažít ještě něco výjimečného, co náš život udělá smysluplným a krásným,“ říká herečka.

I Klepl nachází několik styčných bodů. „V podstatě jsem to já. S humorem říkám, že tématem mým i role, kterou zde ztvárňuji, je ‚zapadající slunce nad herectvím‘... Nejvíc práce mi dá objevovat a osvojovat si text. Už to nejde jako dřív…,“ přiznává herec, pro kterého může být - vedle potlesku publika - motivací jeho jevištní partnerka, do níž se prý zamiloval, když ji viděl ve filmu Musíme si pomáhat.

Premiéra hry je naplánovaná na 24. září. První repríza bude v pátek 27. září a do konce roku bude Polibek na programu Malé scény divadla Studio DVA celkem osmkrát. ■