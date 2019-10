Vrací se na obrazovky: Seriálová herečka z Ulice změnila barvu vlasů a nastupuje do Modrého kódu

Anna Fixová se nově objeví na obrazovce. Foto: archiv FTV Prima

Její postava ale před dvěma lety seriál opustila. Herečka změnila barvu vlasů, z blondýnky se proměnila v sexy zrzku a rozhodla se kývnout na novou pracovní nabídku. Nově doplní tým seriálu Modrý kód. Její role Kláry však neoblékne lékařský mundúr.

„Klára je starostlivá sestra, která propadá beznaději a snaží se udělat vše pro to, aby ty poslední chvíle života a odchod své sestře ulehčila. Takže mé kostýmy v Modrém kódu nejsou lékařské, ale je to klasický civil,“ popsala svou roli půvabná herečka. Její postava Kláry se v Modrém kódu setká s tématem eutanazie.

„Je to samozřejmě strašně složitá otázka a nechci, aby byla zjednodušená jednoznačným pro, nebo proti. Protože jsem také měla v rodině příbuzné, kteří umírali dlouho na rakovinu, dokážu si díky své empatii představit, že jsou chvíle, kdy to chce člověk vzdát, a zároveň nechce páchat sebevraždu. Současně však moc dobře chápu, proč to není legalizované. Je to prostě složitá otázka,“ sdělila nám herečka, která se vedle hraní také ráda věnuje focení.

„Je pravda, že fotím moc ráda. Je to jedna z věcí, které dělám mimo svou profesi – člověk se nemá upínat v práci jen na jeden obor. Vždycky jsem byla spíš divadelní člověk, kterému se prostě přihodilo to, že vyhrál konkurz,“ dodala herečka. ■