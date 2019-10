Pavel Trávníček s manželkou vypravili synka letos poprvé do školky: Místo Maxíka to oplakali rodiče

Trávníček se svou manželkou Monikou Super.cz

Třetí narozeniny oslaví syn Pavla Trávníčka (68) v prosinci. Malý Maxmilián už ale nyní začal chodit do školičky pro nejmenší, aby si našel nové kamarády. „Maxmiliánek začal chodit do školky a velmi se mu tam líbí. Je to soukromá školička a chodí zatím dopoledne, takže myslím, že mu to naopak prospěje, že bude mezi dětičkama a líbí se mu tam,“ svěřila na tiskové konferenci Monika Trávníčková, kam tentokrát došla právě jen s manželem.

„Říkají tomu Mrňouskové, to jsou ještě ty, co začnou chodit do té normální školky. Takže mrňousek je tam mezi mrňouskama. My jsme brečeli, ale on ne,“ prozradil s úsměvem Trávníček s tím, že malý syn to bez nich hravě zvládá. „My jsme měli na krajíčku, první dva dny tam šel s nadšením, pak zjistil, že máma odchází, ale teď už tam chce i spát, ale já myslím, že dopoledne zatím stačí,“ dodala Monika, která začala se svým mužem chystat swingový muzikál Zasněžená romance.

Po divadelních prázdninách se Pavel Trávníček začal opět chystat na novou sezónu a do Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem se rozhodl po 25 letech vrátit krásné představení. „S myšlenkou jako první přišel Pavel, protože to tehdy režíroval a hrál v karlínském divadle, když byl uměleckým šéfem,“ prozradila Monika, která se v muzikálu také objeví v menší roličce.

„Tam je několik skvělých malých rolí, které dávají dohromady výraznou roli, a to bude Monika,“ řekl s úsměvem Trávníček. „Já jsem samozřejmě ráda, že jsem toho součástí, protože mě to baví a zase se něčemu přiučím a velké divadlo Ústí nad Labem dává velké možnosti,“ dodala Monika s tím, že premiéra se chystá na 15. listopadu. Diváci se na kus mohou těšit ale také v Praze. „Jednáme s Divadlem Broadway a můžeme prozradit, že Zasněženou romanci uvidí diváci v tomhle kulturním stánku začátkem příštího roku,“ dodal představitel hlavní role. ■