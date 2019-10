Nová posila Ulice je homosexuální šedesátnice. O jejím příběhu se podle herečky bude hodně mluvit

Kamarádky Miluše Šplechtová a Jitka Smutná (vpravo) se sešly při natáčení Ulice. Foto: TV Nova

Že zrovna Jitka Smutná po ní v seriálu zatouží, Šplechtovou pobavilo. „Když jsem se dozvěděla, že budu hrát s Jitkou Smutnou, musela jsem se smát. V jiném seriálu jsem jí odloudila manžela, teď se do ní zamiluju. Jitka je moje dlouholetá kamarádka, známe se dobře a dlouho. Měla jsem radost z nabídky hrát v Ulici a Jitka byla taková třešnička na dortu,“ říká.

Už vážněji pak dodává, že je zvědavá, jak novou postavu a její dějovou linku přijmou televizní diváci. „Jsem přesvědčená, že to bude hodně diskutované. Mně to přijde naprosto normální, ale myslela jsem na diváky, že to pro některé bude možná těžko skousnutelné. Ale třeba se jim to bude líbit,“ doufá Šplechtová s tím, že na případnou kritiku je připravená, stejně jako Jitka Smutná. ■