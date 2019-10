Pierre Richard zavítal po roce do Česka. Přijel oslavit své půlkulaté narozeniny

Pierre Richard je v Praze. Foto: Pavillon du Vin (5x)

Asi žádná francouzská hvězda nejezdí do Česka tak často, jako Pierre Richard (85). Přesně po roce se komik a skvělý francouzský herec objevil opět v Praze.

Pětaosmdesátiletý umělec proslul v řadě filmů. Kdo nezná jeho slavnou komedii Velký blondýn s černou botou, jako by nebyl. Kromě hraní je jeho velkou srdcovou záležitostí i víno. „Víno mám natolik rád, že jsem si před třiceti lety koupil dvacet hektarů vinic, abych ho mohl pěstovat,“ komentuje Richard svoji lásku k lahodnému moku.

Zatímco posledně zavítal do Prahy kvůli filmu, tentokrát bylo důvodem právě víno. Richard totiž vybudoval vinařství, které nese jméno Chateau Bel Eveque, a svá vína dováží i k nám.

Během našeho setkání jsme se ho ptali, jestli je pro něj aktuálně důležitější v životě film, nebo víno. „Nemůžu to říct přesně. Dlouho jsem byl hercem a stále v tomto řemesle pokračuji. Herectví je mojí první profesí. Mám ale rád svou druhou profesi, a díky tomu poznávám zcela jiné lidi,” nechal se slyšet Richard a dál dodal: „Jako herec znám francouzské celebrity, jako vinař se setkávám s lidmi, se kterými je vztah jednodušší, jsou většinou z venkova, a to mě naplňuje.”

Herec, který v Praze slavnostně otevřel nové prostory vinárny a s měsíčním zpožděním oslavil tak své půlkulaté narozeniny, by bez vína nemohl žít. „Přináší to radost mým chuťovým pohárkům. Jednou v životě se mi stalo, že jsem musel držet ze zdravotních důvodů dietu a nemohl jsem pít ani víno. Byl jsem protivný, a dokonce jsem měl i deprese. To je důkaz toho, že jsem skutečný Francouz,” směje se.

Zajímá se Richard o české víno, nebo o české ženy? „Tuto otázku dostávám velmi často a není vůbec jednoduchá. Ideální je popíjet české víno ve společnosti české ženy,” smál se stále šarmantní Pierre Richard. ■