Jitka Čvančarová promluvila o tragické smrti tatínka: Zabil ho elektrický proud

Jitka Čvančarová Herminapress

O soukromých záležitostech herečka spíš nemluví, o smrti rodičů krátce pohovořila, když v rozhovoru pro magazín WHAT došlo na téma strach. Svěřila, že se vždy bála o své blízké - až na tatínka.

„Táta byl jediný, o kterého jsem se nikdy nebála, a přesto odešel brzy, tragickou smrtí, zabil ho elektrický proud. Jsem sirotek, rodiče už nemám, maminka zemřela před dvěma lety, taky brzy…,“ svěřila herečka.

S maminkou se Jitka Čvančarová rozloučila i skrze veřejný text na sociální síti

Rozloučila se s ní tehdy i skrze vzkaz na sociální síti.

„Tolik tě miluji, maminko moje, a tolik obdivuju! Srdečná, veselá, přátelská, hřejivá, přímá, silná, láskyplná, lidská, milující...tak krásná duše... Maminko, bojovala jsi tak dlouho a tak statečně! Ze světla jsme vzešli, do světla se vracíme... Je to moc moc těžké, a ještě to těžké bude. Moc mi chybíš, maminko moje. Moc to bolí. Držely jsme se za ruce, do Tvého posledního nadechnutí... A já na Tebe myslím s každým svým nadechnutím... Myslím a miluju. 15.7.2017. Tak snad se už teď držíte za ruku zase s tátou,“ napsala s poděkováním týmu Interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Jen rok po skonu maminky, na den přesně, Jitka porodila druhé dítě. 15. července 2018 se Čvančarové a jejímu manželovi Petru Čadkovi narodil syn Theodor. Mají spolu ještě starší dceru Elenu. ■