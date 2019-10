Dokonalou figuru předvedla v minišortkách a bujném dekoltu: I tak chce Daniela Šinkorová po létě opět hubnout

Daniela Šinkorová předvedla svou figuru. Super.cz

„Ukazuji jediné štíhlé místo, které na mě zůstalo po prázdninách, což jsou nohy. Nedělám pro to nic moc, teď se musím dát trochu do pořádku, protože jsem si přivezla o několik kilo navíc z Itálie,“ svěřila se herečka, na které jsme teda nabyté kilogramy opravdu neviděli. Daniela to ale vidí jinak.

„Chutná mi jíst a chutná mi ta kuchyň a tělo se uvolní přes léto a teď, abych se vešla do všech kostýmů ve všech inscenacích, tak potřebuji trošku ještě zapracovat,“ řekla herečka, která hodlá začít opět cvičit a odpustit si oblíbené víno.

„Takže nasadím to, že se ráno skoulím z postele a rovnou začnu cvičit. A to takovou sestavu kliků, břišáků, a tak dále. Je to na chviličku a dá se to přežít. No a vysadím znovu alkohol, to si teď budu muset odpustit a cukry, a ty mi naštěstí moc nechutnají. Po páté se snažím nejíst a míst radost ze života,“ dodala Daniela na otevření obchodu s luxusní kosmetikou. ■