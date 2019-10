Už oslavili společný rok: Richard Genzer svoji blondýnu, kvůli které se snad už dokope k rozvodu, vyvedl na premiéru Čarodějky

Richard Genzer chce požádat přítelkyni Pavlu o ruku, nejdřív ale musí dořešit rozvod. Super.cz

Geňa byl stručný, jeho partnerka se rozpovídala víc. "Richard mě okouzlil svojí přirozeností, jinakostí, zvláštností, šíleností, neuchopitelností," sypala ze sebe jako z rukávu chválu. A jak to těm dvěma klape? "Jednou dobře, jednou hůř," krčila rameny Pavla, kterou prý už dokázal Richard i pořádně naštvat. "Byl to spíš takový můj omyl a musím se ho odnaučit," sypal si popel na hlavu Genzer.

Geňa už uvažuje i o tom, že by Pavlu požádal o ruku. "Já chci moc, ale musím vyřešit ten vztah s Lídou, a jestli mě bude chtít, tak jsem pro," stále ještě se nedostal k rozvodu s právoplatnou manželkou Lindou Finkovou Genzer.

Každopádně Richard a Pavla s Lindou a dětmi, které s ním bavič má, dobře vycházejí. "Na dovolenou tedy spolu nejezdíme, ale asi by nám to nevadilo. Jenže oni jsou peciválové a my aspoň někam dojdem. A taky by nás bylo ještě se dvěma dětmi od Lídina Milana fakt moc," řekl nám Richard.

"Vycházíme báječně, s dětmi sportujeme, scházíme se dokonce u nich na baráku, plaveme v bazénu a máme výborný vztah. A myslím si, že kdybychom na tu dovolenou jeli, tak se vůbec nic nestane," doplnila ho Pavla. ■