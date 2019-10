Tonya Graves a její tanečník Michal Bureš Foto: archiv České televize

„Moje děti by se chtěly přijít podívat, jak Kovy tančí. Chtěly by se s ním vyfotit. Když jdu na trénink, říkají mi, ať ho pozdravuju,“ zavtipkovala zpěvačka s tím, že zprvu netušila, kdo Kovy je. Chlapci jí to ale rychle vysvětlili. I proto vidí v mladém youtuberovi, který má na internetu stovky tisíc sledovatelů, velkou konkurenci.

„Napadá mě, že velkou konkurencí pro všechny může být Kovy. Sice ho tolik neznám, ale moje děti mě informovaly o tom, kdo je. Vím, že je youtuber, má hodně fanoušků a určitě bude šikovný tanečník. Takže se bojím Kovyho,“ řekla Tonya, která by se s tanečníkem Michalem Burešem ráda dostala mezi tři poslední páry.

Jako velkou konkurenci prý bere i herce Matouše Rumla a má pro to jednoduché vysvětlení. „Je skoro stejně roztomilý jako já,“ řekla s úsměvem Graves. ■