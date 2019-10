Legendární herečka promluvila o dětství s matkou alkoholičkou: Musela jsem o ni pečovat od deseti let, přiznala

Andie MacDowell Profimedia.cz

Hvězda černé komedie Čtyři svatby a jeden pohřeb se ale svěřila se vztahem k vlastní mamince, o kterou musela pečovat už v útlém věku. Hereččina matka Paula Johnson byla alkoholička, a ačkoliv s ní Andie měla hezký vztah, měla pocit, že za ni nese zodpovědnost.

Už od deseti let kontrolovala, jestli někde nejsou cigaretové nedopalky a neshoří jim dům. „Propálené fleky od cigaret byly všude, po zemi, na gauči, divím se, že jsme nevyhořeli,“ přiznala MacDowell v novém rozhovoru pro The Guardian.

Když matce zkusila sehnat pomoc, lékaři jí předepsali prášky, po kterých úplně přestala komunikovat. „Měli jsme ji poslat na léčení, ale neměli jsme na to odvahu. Doktoři nám řekli, že do pěti let zemře. A opravdu se to tak stalo,“ uvedla MacDowell.

Paule bylo 53, když zemřela na infarkt. V posledním roce života od ní Andie obdržela dopis, ve kterém jí sdělila, že je na ni pyšná. Dokonce prý přestala pít. S Andie se však ani v posledních chvílích života nevídala. ■