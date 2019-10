Dáda Patrasová prožívá další osobní tragédii: To už nedám, vzkázala

Dáda Patrasová opravdu nemá lehké období. Michaela Feuereislová

V tíživém období jí přinášela útěchu alespoň její čtyřnohá kamarádka. I o kočku teď ale za nešťastných okolností přišla. „Zajeli mi moji milovanou Lú... Tak tohle už nedám,“ svěřila se královna dětských srdcí fanouškům na sociálních sítích.

Místo pochopení se ale od některých jedinců dočkala jen urážek, které její psychické rozpoložení rozhodně nezlepšily. „Dádo, jednou to dá-dáš!“ rýpla si do ní jedna z komentujících, která tak narážela na hereččiny psychedelické DaDa výjevy, jimiž v poslední době zahlcuje Instagram. „Nefňukej furt,“ opřela se pak do ní další.

Naštěstí se našli i tací, kteří měli pro její neštěstí pochopení. „To zvládnete, já vám věřím,“ podpořila ji jedna z fanynek. ■