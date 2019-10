I s kily navíc se nebojí nohy ukázat jen v pidi šortkách! Eva Decastelo nafotila další svůdné snímky

Eva Decastelo Foto: Hair studio Honza Kořínek (4x)

Moderátorka Eva Decastelo (41) Super.cz přiznala, že během letošního jara a léta nabrala zpět kila , která předtím rok úspěšně shazovala. Šest kilo je zpět. I tak se ale moderátorka nebojí své sexy křivky ukázat. "S ženskýma křivkama to není teď úplně špatný. A manžel, musím říct, taky nic nenamítá," řekla Super.cz Decastelo.

Větší vnady jsou v pořádku, na tom, aby měla zase štíhlé pevné nožky, už zase pracuje. "Dává mi do těla moje kamarádka Jitka ve fitku na pražském Opatově. Jestli se ptáte, jestli je to strašný a bolí to, tak jo, bolí. Já fakt nechápu, že někoho ta dřina baví," směje se Eva, která nedávno opět nafotila sexy fotky. V hlavní roli jsou právě její nohy a také vlasy.

Eva Decastelo promluvila o tom, jak přibrala.

Super.cz

"Docela si v poslední době hraju. Tedy spíš můj kadeřník Honza, protože já bych si zvládla udělat tak maximálně culík, do barvení a experimentů bych se doma fakt už nepouštěla,“ vysvětluje moderátorka.

Teď naposledy šokovala tím, že je skoro za blondýnku. "To byl náš plán, mám tu čest být jednou z tváří kolekce Pure Love a prezentovat tak podzimní a zimní trendy. Už dopředu jsme byli domluveni, že tuhle změnu podstoupím. Přiznám se, že jsem se na to docela těšila, protože blond vlasy jsem už opravdu dlouho neměla,“ dodala Eva Decastelo. ■