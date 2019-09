Umělé řasy a vycpávky do podprsenky! To jsou zbraně nové Česko-Slovenské Miss na světovou soutěž krásy

Klára Vavrušková Super.cz

"Přirozená krása je podle mě nejlepší. Snad uspěju, uvidíme, jak to bude. Já budu oslňovat maximálně umělými řasami a vycpanou podprsenkou," usmívá se.

Na Filipínách bude celý měsíc. "Odlétám příští týden, čeká mě ještě spousta práce, fotíme fotky, které jsou potřeba, točíme videa, vybíráme šaty, učím se správně líčit a další věci, bez kterých bych tam byla ztracená," řekla Super.cz Klára, která nové snímky odletěla fotit na Krétu.

Hodně nyní trpí její vztah s partnerem Vlastou. A čeká je největší odloučení za dobu jejich vztahu. "Budu měsíc pryč, je to dlouhá doba. Už nyní se vidíme méně, ale ten měsíc bude asi nejvíc, co budeme bez sebe. On to zvládne, věříme si," dodala s úsměvem Klára. ■